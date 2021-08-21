Вандалы отломили стрелы на дорогостоящей скульптуре в Летнем саду

Вандалы "наследили" в Летнем саду. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

В Летнем саду неизвестные вандалы отломали стрелы на скульптуре «Полдень». Виновников вычислить и задержать не вышло. Сотрудники Летнего сада предполагают, что кто-то фотографировался со скульптурой, а за пучок стрел держался, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Чем все закончилось, видно на фотографиях.

"Полдень" остался без своего символа. Фото: vk.com/rusmuseum.gardens

- Мы убедительно просим не ставить детей на постаменты скульптуры и самим не взбираться для объятий со скульптурами. Это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющих композицию Летнего сада. Их реставрация – непростое дело, - сетуют в группе Летнего сада во «Вконтакте».

К слову, «Полдень» представляет собой носителя солнца. Стрелы в руке юноши напоминают о солнечных лучах, а на лбу скульптуры изображен солнечный диск.