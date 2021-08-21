Педофила-велосипедиста разыскивают за домогательства к 6-летней девочке в Ленобласти

В Ленобласти педофил-велосипедист пристал к 6-летней девочке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция разыскивает педофила который домогался до 6-летней девочки на территории СНТ «Строитель-2» в Волховском районе Ленобласти. Все произошло около 19:00 накануне. Девочка играла на четвертой дорожке у дома №312, как вдруг к ней подъехал на сине-красном велосипеде неизвестный мужчина. Он просил погладить живот малышки и показать ему нижнее белье. К счастью, девочка убежала к бабушке, а та вызвала полицию.

- Рост мужчины 160 сантиметров, он славянской внешности и нормального телосложения. По предварительной информации, он выезжал из местного магазина. Был одет в черную футболку, серые брюки с карманами, кроссовки красно-синего цвета. На голове была вязаная шапка, черная, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ориентировку на мужчину направили в территориальные подразделения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.