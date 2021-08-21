Съезд на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют в конце августа

В Петербурге перекроют съезд с КАДа на развязке с Московским шоссе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На внутреннем кольце КАД очередное перекрытие – на этот раз автомобилистам нельзя будет проехать по съезду №1 на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе. Речь о дороге в направлении Тосненского района Ленобласти. С 28 по 29 августа там займутся ликвидацией колейности покрытия проезжей части. Водители потерпят неудобства всего два дня, так как работы будут проходить в круглосуточном режиме.

Тот самый съезд. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / "Яндекс. Карты"

- Данные работы состоятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие рабочих. На месте смонтируют световую сигнализацию – фонари, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что всю информацию о перекрытии можно будет увидеть на информационном табло на КАД, чтобы ненароком не попасть впросак.