Детский сад на 100 мест откроется с 1 сентября в Сестрорецке

В Петербурге появится новый детсад с 1 сентября в Сестрорецке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный проинспектировал детский сад, который готовится к открытию с 1 сентября в Сестрорецке. Дошкольное учреждение под номером 12 располагается на Гагаринской улице, ранее оно было скромного размера, но теперь разрослось. Жители нового квартала «Сестрорецкий разлив» уже давно просили о большом детсаде для своих чад. Застройщик не стал филонить и построил здание, а позже безвозмездно передал его городу.

- В детском саду созданы все условия для обучения и эстетического воспитания 100 малышей. Есть компьютерный класс, кабинет психолога, в холле установлена интерактивная информационная доска для родителей. Также создана доступная среда для мобильных горожан, - сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее Градостроительная комиссия Петербурга запретила в городе застройку, в рамках которой не возводят детсады, школы, поликлиники и внутриквартальные проезды.