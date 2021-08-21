Петербургского депутата МО «Волковское» отправили в СИЗО по делу о вымогательстве взяток

В Петербурге арестовали муниципального депутата Александра Савченкова по обвинению в вымогательстве взятки. Фото: volkovskoe.ru

Суд отправил в СИЗО петербургского депутата Александра Савченкова, сотрудника муниципального совета из шестого созыва МО «Волковское». Напомним, накануне мужчину задержали по обвинению в вымогательстве взяток у своих подчиненных. По версии следствия. Савченков угрожал уволить всех рабочих, кто не платит ему лишнюю «копеечку». Горе-депутата поймали с поличным, при получении 366 тысяч рублей.

- Подчиненные мужчины восприняли всерьез угрозу увольнения и сообщили об этом правоохранительным органам. Сам депутат и его адвокаты возражали против ареста, указав, что обвиняемый не намерен скрываться и совершать преступления, у него есть семья, двое малолетних детей, один из которых в настоящее время восстанавливается после травмы позвоночника, нуждается в поддержке, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В СИЗО муниципальный депутат просидит минимум по 19 октября 2021 года. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.