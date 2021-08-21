Полиция объявили в международный розыск убийцу мужчины, сброшенного с дамбы в Кронштадте

В Петербурге раскрыли жестокое убийство мигранта, произошедшее в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге следователи раскрыли убийство уроженца Узбекистана, убитого около года назад. Один из бывших приятелей мужчины признался, что он и его старший товарищ забили несчастного молотком, ногами и руками. Затем труп завернули в ковер и сбросили с дамбы в Кронштадте. Тело убитого сейчас ищут водолазы в Финском заливе. Младшего злоумышленника задержали. Старшего – объявляют в международный розыск.

- Убийца покинул территорию РФ, он находится в Узбекистане. Возбуждено уголовное дело. Пропажу мужчины начали расследовать после сообщения жены убитого. Так следователи вышли на его знакомых, которые расправились с ним в ходе внезапно возникшей ссоры, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Обоим злоумышленникам грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. А беглецу наверняка накинут еще несколько лет сверху.