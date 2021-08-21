Жителю юго-запада Петербурга грозит уголовное дело за стрельбу по банкам под покровом ночи

Петербуржца задержали за стрельбу по банкам под покровом ночи во дворе дома на Пограничника Гарькавого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ГИБДД задержали жителя юго-запада Санкт-Петербурга, который под покровом ночи решил пострелять по банкам из пневматического ружья. Беспечный мужчина даже не думал, что его развлечение может закончиться возбуждением уголовного дела. Он устроил «тир» во дворе дома №34 у корпуса №1 на улице Пограничника Гарькавого.

- Прибывшим на место полицейским мужчина сказал, что только купил пневматическое ружье и решил его опробовать. Пока что в отношении владельца ружья составили административные протокол за мелкое хулиганство, его поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

По информации «Комсомолки», стрелял 27-летний сварщик «Адмиралтейских верфей». У мужчины изъяли ружье банки и пули.