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Происшествия21 августа 2021 19:48

Жителю юго-запада Петербурга грозит уголовное дело за стрельбу по банкам под покровом ночи

На «тир» пожаловались жители домов на улице Пограничника Гарькавого
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржца задержали за стрельбу по банкам под покровом ночи во дворе дома на Пограничника Гарькавого.

Петербуржца задержали за стрельбу по банкам под покровом ночи во дворе дома на Пограничника Гарькавого.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники ГИБДД задержали жителя юго-запада Санкт-Петербурга, который под покровом ночи решил пострелять по банкам из пневматического ружья. Беспечный мужчина даже не думал, что его развлечение может закончиться возбуждением уголовного дела. Он устроил «тир» во дворе дома №34 у корпуса №1 на улице Пограничника Гарькавого.

- Прибывшим на место полицейским мужчина сказал, что только купил пневматическое ружье и решил его опробовать. Пока что в отношении владельца ружья составили административные протокол за мелкое хулиганство, его поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

По информации «Комсомолки», стрелял 27-летний сварщик «Адмиралтейских верфей». У мужчины изъяли ружье банки и пули.