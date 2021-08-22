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Общество22 августа 2021 8:59

Погода на 22 августа в Санкт-Петербурге: Дожди и температура ниже нормы

В Северную столицу, похоже, раньше времени пришла осень
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Циклон, установившийся в Карелии, принес в Санкт-Петербург дожди и прохладу.

Циклон, установившийся в Карелии, принес в Санкт-Петербург дожди и прохладу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние недели лета не радуют петербуржцев теплой погодой. И, скорее всего, уже не порадуют – такой прогноз для жителей и гостей Северной столицы дал в воскресенье, 22 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица останется на периферии циклона, кружащего над Карелией, - объяснил синоптик. - Он сохранит в регионе ветреную погоду с кратковременными дождями и удержит температурный фон на один-два градуса ниже положенных по климату значений.

Для самого Санкт-Петербурга это означает, что воздух днем прогреется максимум до +17 - +19 градусов, для области - +15 - +20 градусов. Время от времени будет подниматься западный ветер - в том числе довольно ощутимый, с порывами до десяти метров в секунду.

Такая погода, по словам Михаил Леуса, сохранится в городе на Неве по меньшей мере в следующие три дня. Кроме того, город периодически будут поливать дожди – так что, отправляясь гулять, не забудьте взять с собой зонтик.