Погода на 22 августа в Санкт-Петербурге: Дожди и температура ниже нормы

Циклон, установившийся в Карелии, принес в Санкт-Петербург дожди и прохладу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние недели лета не радуют петербуржцев теплой погодой. И, скорее всего, уже не порадуют – такой прогноз для жителей и гостей Северной столицы дал в воскресенье, 22 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Северная столица останется на периферии циклона, кружащего над Карелией, - объяснил синоптик. - Он сохранит в регионе ветреную погоду с кратковременными дождями и удержит температурный фон на один-два градуса ниже положенных по климату значений.

Для самого Санкт-Петербурга это означает, что воздух днем прогреется максимум до +17 - +19 градусов, для области - +15 - +20 градусов. Время от времени будет подниматься западный ветер - в том числе довольно ощутимый, с порывами до десяти метров в секунду.

Такая погода, по словам Михаил Леуса, сохранится в городе на Неве по меньшей мере в следующие три дня. Кроме того, город периодически будут поливать дожди – так что, отправляясь гулять, не забудьте взять с собой зонтик.