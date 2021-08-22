Мотоциклист насмерть разбился в Невском районе Петербурга

В аварии погиб один мотоциклист, другой находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Жуткое ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 августа, на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Двое мотоциклистов протаранили бетономешалку. Один из них погиб на месте. Второй находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам свидетелей происшествия, к трагедии привело нарушение правил дорожного движения.

- Бетономешалка заезжала на стройку через две сплошные, чтобы не делать крюк, - рассказали очевидцы трагедии в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Там это часто происходит, гаишники их уже не раз штрафовали. Печально, но рано или поздно нечто подобное должно было случиться.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также виновника страшной аварии, унесшей две человеческие жизни.