15 пожарных тушили баню в Петродворцовом районе Петербурга

Пожар удалось потушить всего за сорок минут Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Для петербургских пожарных утро воскресенья, 22 августа, началось с инцидента на улице Нижняя Колония. Там около 7:00 вспыхнула деревянная постройка – маленькая дощатая баня размерами два на четыре метра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

- 22 августа в 07:05 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, улица Нижняя Колония, дом 48, - заявляют в пресс-службе ведомства. - В дощатой, размером два на четыре метра бане, горела обстановка на площади в четыре квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать всего на сорок минут. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы техники. Сведения о пострадавших в пожаре к спасателям не поступали. В настоящий момент ведется проверка, направленная на выяснение причин возгорания.