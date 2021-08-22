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Происшествия22 августа 2021 14:29

В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

На мужчину составили восемь административных протоколов
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам.

Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Без пяти минут голливудское задержание произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга ранним утром воскресенья, 22 августа. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось организовать настоящую погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России.

- Был замечен автомобиль, который вызвал подозрения у наряда ДПС. Нарушитель ехал с чрезмерно высокой скоростью, - раскрыли детали случившегося в ведомстве. - На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции на служебном автомобиле бросились в погоню. Но в итоге задержать ретивого нарушителя удалось, только прострелив ему колеса. Из авто достали 23-летнего сильно пьяного гражданина. Ненужное упорство воздалось ему сторицей - на мужчину составили восемь протоколов об административном нарушении. В настоящее время по факту инцидента проводится дополнительная проверка.