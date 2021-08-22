В Петербурге полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

Остановить нарушителя удалось только после стрельбы по колесам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Без пяти минут голливудское задержание произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга ранним утром воскресенья, 22 августа. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось организовать настоящую погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России.

- Был замечен автомобиль, который вызвал подозрения у наряда ДПС. Нарушитель ехал с чрезмерно высокой скоростью, - раскрыли детали случившегося в ведомстве. - На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал, увеличив скорость, пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции на служебном автомобиле бросились в погоню. Но в итоге задержать ретивого нарушителя удалось, только прострелив ему колеса. Из авто достали 23-летнего сильно пьяного гражданина. Ненужное упорство воздалось ему сторицей - на мужчину составили восемь протоколов об административном нарушении. В настоящее время по факту инцидента проводится дополнительная проверка.