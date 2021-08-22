Более 200 человек гроспитализировали с COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе сохраняется опасность возникновения четвертой волны эпидемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снижается количество госпитализаций больных с новой коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки в стационары поступило всего 220 человек. Об этом в воскресенье, 22 августа, отчитался городской оперативный штаб по противодействию эпидемии.

- Всего на лечении в инфекционных стационарах Петербурга находится 4 158 человек, - уточняется в отчете. – 414 – в реанимации, 173 – подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также за минувшие сутки было выписано 278 человек.

Отметим, что это не разовое наблюдение – госпитализация больных COVID-19 в Северной столице постепенно снижается на протяжении последних нескольких дней. Так, в пятницу, 20 августа, городские власти заявили о 277 новых пациентах, в субботу, 21 августа – о 235. Тем не менее расслабляться пока рано – сохраняется риск возникновения четвертой волны эпидемии.