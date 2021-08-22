МЧС предупредило о сильном тумане в Ленинградской области

В Петербурге туманным выдалось утро 22 августа. Ленинградская область на очереди. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий – местами ее может накрыть сильный туман. Произойдет это уже совсем скоро – ночью и утром понедельника, 23 августа, предупреждает региональное управление МЧС.

- В связи со сложившейся обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, авариях на железнодорожном транспорте, пропажи людей в лесных массивах, - отмечают спасатели. – Просим жителей и гостей региона соблюдать осторожность.

Больше всего спасателей беспокоят именно дорожно-транспортные происшествия: в тумане человек теряет способность адекватно оценивать расстояние до предметов, едущих впереди автомобилей и других препятствий. Поэтому автомобилистов особо призывают не лихачить и придерживаться нормального скоростного режима – ради безопасности окружающих и их собственной.