Жена ударила ножом мужа в Ленинградской области

Женщина отпущена под обязательство о явке. На нее могут завести уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Семейная драма с кровавыми последствиями разыгралась в минувшую субботу, 21 августа, в городе Кириши Ленинградской области. Перебранка с женой закончилась для 54-летнего мужчины экстренной госпитализацией – супруга пырнула его ножом в живот. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- У пострадавшего диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением толстой кишки, врачи на момент госпитализации оценивали его состояние как тяжелое, - уточнил источник.

По горячим следам полицейские задержали и супругу пострадавшего. С места преступления изъяли 13 ножей, одежду и простынь. Саму женщину доставили в отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Намерен ли сам супруг организовывать уголовное преследование своей благоверной - не сообщается.