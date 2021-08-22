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Происшествия22 августа 2021 17:03

Немецкую противотанковую мину откопали в Кировском районе Петербурга

На место оперативно выехала группа разминирования
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Водителю экскаватора очень повезло. Мина, обнаруженная во время работ - нажимного действия. Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водителю экскаватора очень повезло. Мина, обнаруженная во время работ - нажимного действия. Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кировскому району Санкт-Петербурга везет на происшествия. Сначала там столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило в толпу людей на пешеходном переходе, теперь – откопали самую настоящую немецкую противотанковую мину времен Великой Отечественной войны TMi-35. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области.

- Накануне, 21 августа, в дежурную часть Главного управления поступила информация о том, что во время экскаваторных работ у Лиговского путепровода, в районе проспекта Народного ополчения, был обнаружен предмет, похожий на мину времён войны, - уточнили в ведомстве.

На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты осмотрели находку и подтвердили – да, действительно, это мина, просто очень сильно проржавевшая. Зловещий предмет извлекли и вывезли на полигон для уничтожения.