Немецкую противотанковую мину откопали в Кировском районе Петербурга

Водителю экскаватора очень повезло. Мина, обнаруженная во время работ - нажимного действия. Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кировскому району Санкт-Петербурга везет на происшествия. Сначала там столкнулись два автомобиля, один из которых отбросило в толпу людей на пешеходном переходе, теперь – откопали самую настоящую немецкую противотанковую мину времен Великой Отечественной войны TMi-35. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Северной столице и Ленинградской области.

- Накануне, 21 августа, в дежурную часть Главного управления поступила информация о том, что во время экскаваторных работ у Лиговского путепровода, в районе проспекта Народного ополчения, был обнаружен предмет, похожий на мину времён войны, - уточнили в ведомстве.

На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН. Специалисты осмотрели находку и подтвердили – да, действительно, это мина, просто очень сильно проржавевшая. Зловещий предмет извлекли и вывезли на полигон для уничтожения.