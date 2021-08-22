Мужчина пробил приятелю голову молотком в Калининском районе Петербурга

Злоумышленника оперативно задержали сотрудники полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обильные возлияния до добра не доводят. В очередной раз эту горькую истину собственным опытом подтвердил 27-летний мужчина, который прямиком с попойки со знакомым уехал в больницу с переломом височной кости черепа. Об инциденте «Комсомолке» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 32-летний неработающий мужчина в компании во время распития спиртных напитков из-за внезапно возникшей ссоры нанес удар молотком по голове 27-летнему мужчине, - восстановили ход событий в ведомстве. - Злоумышленник был задержан сотрудниками УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга по сообщению потерпевшего.

Пострадавшего отправили в больницу – врачи диагностировали у него вдавленный перелом височной кости черепа, а общее состояние оценили как среднетяжелое. Сам же агрессор благополучно задержан и помещен в изолятор временного содержания. Против него завели дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.