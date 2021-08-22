«Уродуют»: Петербуржцев возмутило превращение Заевского парка в «общественное пространство»

Горожане опасаются за судьбу Заневского парка. Фото: Малая Охта, Санкт-Петербург. Фотоархив

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вовсю идут работы по благоустройству Заневского парка – там ведется масштабная реконструкция, по итогам которой парк должен предстать глазам жителей и гостей Петербурга в обновленном «космическом» виде. Однако, судя по всему, самих горожан происходящее не радует – жители Северной столицы активно высказываются против новой концепции в социальных сетях.

- Ужас! Однозначно хуже, чем было! – комментируют петербуржцы фотографии с места событий. - С утра до ночи выпиливают деревья, подрезают корни. Через полгода там будет пустырь.

Беспокоит горожан и то, что окончание работ намечено уже на ноябрь – а тем временем в парке, судя по всему, сделано не так уж и много.

Нашлись, впрочем, и те, кто обновление территории поддерживает, а критикам советует дождаться завершения работ, чтобы потом можно было сравнить.

Напомним: о «космической концепции» благоустройства Заневского парка мы уже писали. В частности, там планируется установить горку в виде космического корабля, батуты, напоминающие лунные кратеры, и качели.