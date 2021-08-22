Триколор над Старой Ладогой: В Ленобласти с размахом отметили день государственного флага России

День государственного флага России в Ленинградской области отмечали масштабными народными гуляниями. Фото: Правительство Ленинградской области

В воскресенье, 22 августа, по всей стране развернулись торжества, посвященные Дню государственного флага России. В стороне, конечно же, не осталась и Ленинградская область: знаменательный день здесь встречали народными песнями и масштабными гуляниями с участием реконструкторов. Главной точкой притяжения стала Старая Ладога - первая столица Руси.

- Мы все — современники Новой России, где мы живем, трудимся, занимаемся общественной работой и своё настоящее и будущее связываем со своей страной, - рассказал в приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - У нашей страны есть свои символы — герб, гимн и флаг. Мне очень приятно, что мы все наблюдали поднятие флага и вместе пели гимн, которые нас объединяют. Я благодарю всех, кто выходил сегодня на сцену — учителей, врачей, военнослужащих, всех, кому небезразлична судьба Ленинградской области и России. Это особенно показал прошлый год, когда в период пандемии мы все сплотились и помогали друг другу, как одна большая Ленинградская семья.

Помимо прочего Александр Дрозденко выступил с инициативой каждый год в течение следующих пяти лет встречать День флага в одной из крепостей Ленинградской области. Также в ходе праздничных мероприятий губернатор дал добро на разработку проекта реконструкции участка крепостной стены и башен Староладожской крепости.

Конечно, одной лишь Старой Ладогой география праздник а не ограничилась: 22 августа российский триколор поднялся также над Башней Олафа в Выборге и даже над первым в стране памятником мелиораторам в Колтушах