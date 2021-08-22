В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания и дождей

Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отправляясь спать сегодня, заранее припасите зонтик и теплую кофту – на Петербург надвигается похолодание. Уже в понедельник, 23 августа, температура воздуха в Северной столице опустится всего до +13, +15 градусов. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Также ожидаются небольшие, днем местами умеренные дожди, - предупреждают синоптики. - Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Во вторник, 24 августа, в Петербурге станет еще холоднее – дневная температура упадет до +12, +14 градусов, также сохранятся дожди и умеренный ветер. А вот со среды, наоборот, тучи разбегутся, и начнет теплеть. Ненамного – все на те же один-два градуса – но все-таки. Правда, как долго сохранится такая благоприятная погода, синоптики пока что сказать не могут.