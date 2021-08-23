Труп пенсионерки с двумя гранатами нашли в Петербурге

На Витебском проспекте в Петербурге обнаружили труп с двумя гранатами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в одном из домов на Витебском проспекте обнаружили труп пенсионерки, рядом с которым лежали две гранаты. Об этом стало известно вечером в воскресенье, 22 августа 2021 года. Тело нашли после жалоб соседей на неприятный запах, доносящийся из квартиры старушки.

- Под ней (квартирой умершей, прим.ред.) находится девятая квартира, в которой появились червяки. Хозяйка вызвала дочку, та убирала, пылесосила все. В одном месте сдвинет - опять червяк, - рассказала жительница дома изданию "Невские новости".

Местные жители рассказали, что последний раз видели пенсионерку около десяти дней назад, когда та выносила мусор. Почуяв неприятный запах и увидев червей, соседи вызвали МЧС и полицию. Те и обнаружили в квартире умершей две гранаты. Для разминирования на место приехали саперы.Сейчас полиция проверяет, откуда появились боеприпасы.