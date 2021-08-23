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Общество23 августа 2021 7:47

"Лахта Центр" и "Газпром Арена" окрасились в цвета триколора в день государственного флага

Масштабные мероприятия в честь праздника прошли во всем Петербурге
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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"Лахта Центр" и "Газпром Арена" окрасились в цвета триколора в день государственного флага России

"Лахта Центр" и "Газпром Арена" окрасились в цвета триколора в день государственного флага России

Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 22 августа 2021 года, отмечался день государственного флага России. В честь этого в Санкт-Петербурге прошли масштабные празднества. Так, жителей города порадовали небоскреб "Лахта Центр" и стадион "Газпром Арена", которые окрасились в цвета триколора. Фотографиями этого зрелища поделились горожане в социальной сети.

- В честь праздника "Лахта Центр" и "Газпром Арена" окрасились в цвета триколора. Миленько однако, - отметили очевидцы.

Также накануне на Володарском мосту собрались сотни человек, держащие в руках шлаги, которыми приветствовали всех проезжающих автомобилистов.

Очень масштабно отметили праздник и в Ленинградской области. Знаменательный день здесь встречали народными песнями и масштабными гуляниями с участием реконструкторов. Главной точкой притяжения стала Старая Ладога - первая столица Руси.