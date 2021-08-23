Первая осенняя прохлада придет в Петербург 23 августа

Дожди и прохлада придут в Петербург 23 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец лета в Санкт-Петербурге выдался прохладным, особенно в сравнении с его началом. Август уже подходит к "финишной прямой", а в месте с этим в город начинает заглядывать осень. В понедельник, 23 августа 2021 года, в Северной столице будет прохладно, вместе с понижением температуры пройдут и дожди.

- На синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние циклоническая ложбина, втянувшаяся к берегам Невы с северо-востока, и вместе с ветрами северных румбов в регион будут активно поступать холодные и влажные воздушные массы. Это станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, а температурный фон ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что наступивший день может стать самым холодным с начала августа. Температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, по Ленинградской области 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-западный до 5-10 метро в секунду.