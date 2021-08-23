Масштабные рейды по местам жительства цыган прошли в Ленобласти

Полиция провела масштабные рейды по местам жительства кочевого народа в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция провела масштабный профилактический рейд в месте компактного проживания представителей кочевого народа. Стражи порядка вместе с бойцами отряда "Гром" и кинологами проверили поселки Кобралово и Большие Колпаны в Гатчинском районе, где проживают много цыган. Об этом 23 августа 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В одном из домов по улице Железнодорожной в поселке Кобралово у 46-летнего мужчины полицейскими были изъяты 2 пакета с синтетическим наркотическим средством "метадон", - рассказали в полиции.

А в Больших Колпанах в доме на Старой улицы у 40-летней женщины нашли билеты банка приколов. Теперь подозреваемую проверяют на мошенничество.

Также в полицию были доставлены 20 человек для проверки на соблюдение норм законодательства и причастность к совершению преступлений и правонарушений. Рейды по местам жительства кочевого народа продолжаются.