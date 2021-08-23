Дожди накроют Петербург на всю неделю

Дожди и похолодание ждут Петербург в течении недели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Санкт-Петербурга снова ждут дожди. Хоть лето еще не закончилось, но осень уже начинает себя проявлять. По прогнозу ведущего синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, в течении всей будущей недели в городе ожидаются дожди, а температура не превысит 20 градусов тепла.

- В Санкт-Петербурге последующие три дня пройдут кратковременные дожди, днем во вторник и в среду плюс 14-16 градусов, в четверг до плюс 17-19 градусов, - рассказал специалист.

Что касается понедельника, 23 августа, то он тоже пройдет с дождями, а температура воздуха поднимется лишь до плюс 13-15 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Таким образом наступивший понедельник может стать самым холодным днем в начала августа.