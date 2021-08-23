Следователи выясняют причину внезапной смерти подростка в Петербурге

В Петербурге выясняют причину внезапной смерти подростка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге следственный комитет выясняет причину внезапной смерти подростка. Утром 22 августа 2021 года в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы №1 о том, что у них умер 15-летний мальчик. Однако, что привело к смерти, пока не ясно.

- Подросток поступил в больницу с диагнозом "клиническая смерть неясной этиологии". Впоследствии он скончался, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отец мальчика рассказал, что накануне вечером сын пришел домой около 21:30 часов, поужинал и лег спать. На следующее утро парень стал плохо себя чувствовать, а в 7:30 утра и вовсе потерял сознание, после чего отец вызвал скорую, врач которой зафиксировал клиническую смерть. Также мужчина пояснил, что никогда не замечал за сыном употребление запрещенных веществ.

Сейчас тело мальчика направлено в морг для выяснения причины смерти. Также проверку проводит следственный комитет.