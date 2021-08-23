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Общество23 августа 2021 9:50

Брошенный в правом ряду каршеринг создал пробку на Приморском проспекте

Из-за этого на въезд в город машинам пришлось стоять по 20 минут
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Припаркованный перед ЦПКиО каршеринг создал пробку на въезде в Петербург. Фото: Янекс.Карты.

Припаркованный перед ЦПКиО каршеринг создал пробку на въезде в Петербург. Фото: Янекс.Карты.

Очередной пользователь каршеринга собрал «добрых» слов в свой адрес. Неизвестный водитель бросил прокатную машину в правом ряду на Приморском проспекте, не доезжая нескольких сотен метров до ЦПКиО, чем собрал огромную пробку на въезд в город

- Мишина стоит как раз там, где нет расширения для стоянки. Из-за этого всем приходится перестраиваться и снижать скорость, - сообщает сотрудник «Комсомолки», также простоявший в пробке на путепроводе со стороны «Лахта Центра».

По словам звонивших в службу поддержки сервиса каршеринга, там принимать меры отказались, если нет фотографии припаркованного с нарушениями автомобиля.

Позднее час пик прошел и пробка разъехалась, но брошенный на дороге каршеринг так никто и не убрал.