Мужчина с ребенком нашли скелет человека во время пикника в Курортном районе Петербурга

Петербуржцы нашли скелет без вести пропавшего мужчины в Комарово Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга сделал жуткую находку во время пикника со своим ребенком в Курортном районе города. Днем в воскресенье, 22 августа 2021 года, семья прогуливалась в поселке Комарово недалеко от Щучьего озера. Там они и нашли скелет человека.

- Скелет в спортивном костюме был обнаружен рядом с улицей 1-я Дачная, на повороте на Щучье озеро. Переходя овраг заявитель с ребенком увидел поваленные деревья, где они и обнаружили человеческие останки, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место выехали сотрудники полиции. При осмотре скелета в его одежде они обнаружили паспорт на имя 49-летнего жителя Санкт-Петербурга. Проверив в базе, полицейские выяснили, что мужчина числится как без вести пропавший уже почти год.

Информация о находке была передана в МВД по Приморскому району.