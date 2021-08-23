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Общество23 августа 2021 10:17

Петербуржцы хотят работать бухгалтерами и в «Газпроме»

Это самые частые запросы при поиске вакансий
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербуржцы часто ищут работу в "Газпроме" или других крупных компаниях.

Петербуржцы часто ищут работу в "Газпроме" или других крупных компаниях.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Петербурга чаще всего хотят устроиться на работу в «Газпром» или бухгалтером. Такие выводы сделали специалисты сервиса поиска работы hh.ru, которые изучили поисковые запросы от горожан.

- В десятку самых популярных запросов пользователей в целом по стране и в том числе в Петербурге вошли «бухгалтер» и «Газпром». Кроме этого, горожане ищут работу в других крупных компаниях, - сообщает пресс-служба сервиса.

Так, в Петербурге зафиксировано почти 64 000 запросов о поиске вакансии бухгалтера. Петербуржцы также заинтересованы работой в ИТ-сфере (более 56 000 запросов) и здесь соискатели чаще всего оставляли такие запросы: «программист 1С», «системный администратор», «разработчик», «тестировщик».

Более 19 000 запросов - администраторы в салоны красоты, офисы, гостиницы, клиники, фитнес-клубы и так далее. 18 000 запросов - водители и курьеры.

Кроме того, в число популярных вакансий попали повара, официанты электромонтажники, психологи и копирайтеры.