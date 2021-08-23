Полиция задержала мужчину за жестокое нападение на работницу сауны в Петербурге

Полиция задержала грабителя сауны в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, напавшего на сотрудницу сауны. Ограбление произошло ночью 20 августа 2021 года на Пискаревском проспекте. Мужчина вместе со своей подругой с розовыми волосами были в сауне в качестве клиентов. Однако около 2:40 часов ночи они порезали 40-летнюю сотрудницу и забрали из кассы 20 тысяч рублей.

- Сотрудницу сауны госпитализировали в больницу с ранами головы, лица, предплечья и кисти. По факту было возбуждено уголовное дело, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя пару дней оперативники нашли одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний житель Ленинградской области. Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Его розово-волосую подругу пока разыскивают.

Известно, что ранее мужчина уже был судим за воровство.