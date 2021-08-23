Ночной ливень затопил Пушкин под Петербургом

Город Пушкин затопило после ночного дождя
Фото: СОЦСЕТИ
В ночь с 22 на 23 августа 2021 года в городе Пушкин, что входит в состав Санкт-Петербурга, шел мощный ливень. Из-за обильных дождей к утру Царское Село затопило: дороги превратились в реки, а местные жители вынуждены мочить ноги в лужах, либо передвигаться, цепляясь по заборам. Об этом они рассказали в социальных сетях.
- Ливневки засорились, а чистить некому, - жалуются жители Пушкина.
- И еще целая неделя дождей впереди.
- Железнодорожную улицу к 21 км пришлось переходить вброд. Ну и дальше то же самое, было уже всё равно. Ноги насквозь по колено мокрые, - рассказала местная жительница.
Люди не могут перейти улицы, а машины "плывут" по дорогам
Фото: СОЦСЕТИ
Также жители Пушкина рассказывают, что из канализационных колодцев бьют фонтаны, а автомобили буквально плывут по дорогам. Пешеходам и вовсе приходится либо доставать резиновые сапоги, либо мокнуть в холодной воде.