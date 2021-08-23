Ночной ливень затопил Пушкин под Петербургом

Город Пушкин затопило после ночного дождя Фото: СОЦСЕТИ

В ночь с 22 на 23 августа 2021 года в городе Пушкин, что входит в состав Санкт-Петербурга, шел мощный ливень. Из-за обильных дождей к утру Царское Село затопило: дороги превратились в реки, а местные жители вынуждены мочить ноги в лужах, либо передвигаться, цепляясь по заборам. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Ливневки засорились, а чистить некому, - жалуются жители Пушкина.

- И еще целая неделя дождей впереди.

- Железнодорожную улицу к 21 км пришлось переходить вброд. Ну и дальше то же самое, было уже всё равно. Ноги насквозь по колено мокрые, - рассказала местная жительница.

Люди не могут перейти улицы, а машины "плывут" по дорогам Фото: СОЦСЕТИ

Также жители Пушкина рассказывают, что из канализационных колодцев бьют фонтаны, а автомобили буквально плывут по дорогам. Пешеходам и вовсе приходится либо доставать резиновые сапоги, либо мокнуть в холодной воде.