В Таврическом саду завершился ремонт моста

Завершен ремонт моста в Таврическом саду Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге завершили ремонт моста в Таврическом саду. Об этом в комитете по транспортной инфраструктуре объявили в понедельник, 23 августа 2021 года. Работы проводили специалисты "Мостотреста" в соответствии с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Завершились работы по обновлению 4-го Таврического моста, расположенного с одноименном саду. Ремонт был начат в апреле этого года, - пояснили в Смольном.

Специалисты очистили от грязи и ржавчины гранитные элементы и металлические конструкции моста, после чего между гранитными блоками провели расшивку швов, а детали из металла заново окрасили.

4-й Таврический мост – пешеходный металлический мост, расположенный в Таврическом саду в Центральном районе Санкт-Петербурга. Длина моста – 21,6 метра, ширина – 3,7 метра. Мост был сооружен в 1793 году, последний по времени ремонт на переправе проводился более 20 лет назад.