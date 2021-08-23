Директором морского порта Санкт-Петербурга стал Андрей Ярославцев

Морской порт Санкт-Петербург возглавил Андрей Ярославцев / Фото: Морской порт СПб

21 августа 2021 года на должность директора АО "Морской порт Санкт-Петербург" вступил Андрей Ярославцев, который уже более 30 лет работает в стивидорном бизнесе. Об этом 23 августа рассказали в пресс-службе порта.

- Свой трудовой путь Андрей Николаевич начал в 1988 году в Ленинградском морском торговом порту инженером-механиком подъемно-транспортного оборудования. С 1996 по 2008 годах занимал ведущие инженерные и руководящие должности в ряде стивидорных предприятий России, - рассказали в порту.

Ярославцев окончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова по специальности "Инженер-механик судового оборудования", а в 2013 году получил второе высшее образование по специальности "Экономика и управление на предприятии транспорта". Имеет ведомственные награды, благодарность и почётную грамоту Министра транспорта РФ. Также получил почетное звание "Ветеран порта".