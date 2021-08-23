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Происшествия23 августа 2021 11:25

Женщину сбили у трамвайной остановки на Бухарестской улице

Вместе с человеком «Фольксваген» снес и часть забора
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Фольксваген" снес человека у трамвайной остановки. Фото: vk.com/spb_today

"Фольксваген" снес человека у трамвайной остановки. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром понедельника на Бухарестской улице. Здесь белый «Фольксваген Поло» снес часть разделительного ограждения и сбил человека у перехода и трамвайной остановки.

- На Бухарестской, 94 «Поло» сбил велосипедиста на переходе, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По другим данным, пострадала женщина, ждавшая трамвая на остановке. от удара ее откинуло прямо на пути: «Не было там велосипеда никакого ,водила врезался в ограждения и сбил женщину которая ждала трамвай».

Движение трамваев пришлось временно остановить. Первую помощь потерпевшей оказали очевидцы ДТП, а потом на место аварии приехала машина реанимации. Состояние пострадавшей неизвестно. На месте работают инспекторы ГИБДД.