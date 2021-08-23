Смольный рассказал, где будут ловить на скорость в ближайшую неделю

Мобильные радары не должны быть обозначены знаками. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Городской мониторинговый центр Петербурга опубликовал места установки передвижных радаров, которые будут ловить автомобилистов на скорость в ближайшую неделю. Делать это будут открыто, не «из кустов». А водителей осознание контроля за из поведением должно добавить дисциплинированности.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - отмечают в пресс-службе мониторингового центра.

Водителей еще раз предупреждают о том, что в отличие от стационарных камер, для мобильных комплексов не требуются предупредительные дорожные знаки или разметка.

- Просим всех автомобилистов быть внимательными и не нарушать правила, - отмечают в Смольном.