Смольный рассказал, где будут ловить на скорость в ближайшую неделю

Мобильные радары не должны быть обозначены знаками.
Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ
Городской мониторинговый центр Петербурга опубликовал места установки передвижных радаров, которые будут ловить автомобилистов на скорость в ближайшую неделю. Делать это будут открыто, не «из кустов». А водителей осознание контроля за из поведением должно добавить дисциплинированности.
- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - отмечают в пресс-службе мониторингового центра.
Водителей еще раз предупреждают о том, что в отличие от стационарных камер, для мобильных комплексов не требуются предупредительные дорожные знаки или разметка.
- Просим всех автомобилистов быть внимательными и не нарушать правила, - отмечают в Смольном.
Кроме мобильный в Петербурге полно и стационарных радаров. Фото: vk.com/spb112