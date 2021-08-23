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Авто23 августа 2021 11:45

Смольный рассказал, где будут ловить на скорость в ближайшую неделю

Адреса расстановки мобильных радаров публикует Городской мониторинговый центр
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мобильные радары не должны быть обозначены знаками.

Мобильные радары не должны быть обозначены знаками.

Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Городской мониторинговый центр Петербурга опубликовал места установки передвижных радаров, которые будут ловить автомобилистов на скорость в ближайшую неделю. Делать это будут открыто, не «из кустов». А водителей осознание контроля за из поведением должно добавить дисциплинированности.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - отмечают в пресс-службе мониторингового центра.

Водителей еще раз предупреждают о том, что в отличие от стационарных камер, для мобильных комплексов не требуются предупредительные дорожные знаки или разметка.

- Просим всех автомобилистов быть внимательными и не нарушать правила, - отмечают в Смольном.

Кроме мобильный в Петербурге полно и стационарных радаров. Фото: vk.com/spb112

Кроме мобильный в Петербурге полно и стационарных радаров. Фото: vk.com/spb112