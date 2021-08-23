Трупы мужчины и его пасынка нашли в квартире в Петербурге

Два трупа нашли в квартире в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в одной из квартир в Невском районе нашли два трупа: мужчины и его пасынка. В два часа дня в воскресенье, 22 августа 2021 года, через экстренную службу 112 поступило сообщение от петербурженки о том, что в квартире дома 8/1 по проспекту Солидарности находится бездыханное тело. Полиция выехала на место для проверки.

- По прибытию на адрес полиция обнаружила тела 38-летнего мужчины и его 64-летнего отчима. Оба проживали в указанной квартире, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При осмотре на телах внешних признаков насильственной смерти не было. Сейчас проверкой занимается следственный комитет. Трупы были направлены в морг. Также из квартиры изъяты три бутылки, содержимое которых проверяется.