Такси снесло дерево и легло на крышу в кювете на Мурманском шоссе

Такси срубило дерево на Мурманском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль такси прилег отдохнуть на крышу в районе базы отдыха «Лазурная». Перед этим машина вылетела с дороги в кювет, по пути снеся дерево. Об аварии, которая произошла на Мурманском шоссе, в соцсетях сообщают очевидцы.

- В кювете Мурманского шоссе, в районе базы отдыха Лазурная лежит на крыше такси. Информация в службы передана, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте аварии ни водителя ни пассажиров не оказалось. Несмотря на то, что машина улетела с дороги в кювет и места на проезжей части не занимает, пробка по направлению из Петербурга все равно собралась приличная.

Затор растянулся на Мурманском шоссе на семь километров. Еще два километра стоят к трассе из Мяглово. Ситуацию ухудшают дорожные работы. По возможности это место лучше объезжать.