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Происшествия23 августа 2021 13:10

Мужчину с ножом задержали за попытку ограбления банка в Петербурге

Им оказался 64-летний местный житель
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Полиция задержала грабителя банка на Кондратьевском проспекте

Полиция задержала грабителя банка на Кондратьевском проспекте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 23 августа 2021 года, мужчина попытался ограбить банк. Однако его авантюра закончилась провалом. Подозреваемого оперативно задержали. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- 23 августа 2021 года около 10:30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения, расположенного в доме 53 по Кондратьевскому проспекту, вошел мужчина и, угрожая ножом работнице, требовал денежные средства, - сообщили в полиции.

Стражи порядка немедленно выехали на место, задержали подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Несостоявшимся грабителем оказался 64-летний местный житель.

Сейчас мужчину допрашивают и пытаются выяснить его мотивы. После проверки будет принято процессуальное решение.