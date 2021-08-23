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Происшествия23 августа 2021 13:45

Петербургский Водоканал объяснил причину потопа в Пушкине

Интенсивность ливня почти в два раза превысила расчетные значения
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Водоканал объяснил причину затопления Пушкина

Водоканал объяснил причину затопления Пушкина

Фото: СОЦСЕТИ

Водоканал Санкт-Петербурга объяснил, почему после ливня затопило город Пушкин. Утром в понедельник, 23 августа 2021 года, в социальных сетях местные жители начали жаловаться, что из-за дождей дороги и дворы превратились в реки, пройти не замочив ноги, невозможно.

- На выходных, 21-23 августа, в Петербурге прошли дожди, местами ливни. Дождь начался в субботу и закончился только утром 23 августа. Самая высокая интенсивность осадков наблюдалась в Пушкинском районе. Интенсивность дождя почти в 2 раза превысила расчетные значения – 12 мм за 20 минут, - объяснили специалисты.

Также в Водоканале отметили, что на данный момент вся вода уже ушла в канализационные сети.

Кроме Пушкина, высокая интенсивность дождя в 8 мм за 20 минут наблюдалась в Колпинском районе.

Всего в выходные работали 35 аварийных бригад, которые выезжали на вызовы в связи с подтоплениями.