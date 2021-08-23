Новый детский сад откроется в «Балтийской жемчужине» в сентябре

Новые места для дошколят появятся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые места для дошколят появятся в Петербурге в сентябре нынешнего года. Первым принимать малышей начнет дошкольное учреждение в Курортном районе. С 1 сентября садик на Гагаринской улице, 12, в Сестрорецке примет 100 юных горожан.

- Здание дошкольного учреждения построено в новом квартале «Сестрорецкий разлив». Это инвестиционный проект. Компания - застройщик безвозмездно передала детский сад городу, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сам садик открылся еще в декабре 2020 года, но тогда здесь было четыре группы на 75 человек, а теперь откроется пятая, еще на 25 малышей.

А в сентябре 90 воспитанников примет новый садик в микрорайоне «Балтийская жемчужина». Здание на Дудергофском канале построено инвестором, а сам садик уже получил лицензию на право осуществления образовательной деятельности.