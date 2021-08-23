Одного из участников жестокого убийства 35-летнего мужчины заключили под стражу в Петербурге

В Санкт-Петербурге заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в сентябре прошлого года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили под стражу одного из участников жестокого убийства 35-летнего мужчины, который почти год числился без вести пропавшим. В понедельник, 23 августа 2021 года, следственный комитет сообщил, что 23-летнего гражданина Узбекистана отправили в СИЗО. Второго участника расправы еще разыскивают.

- Почти год назад было возбуждено уголовное дело об убийстве по факту пропади без вести 35-летнего гражданина Узбекистана. В результате расследования был задержан 23-летний парень. По версии следствия, он и еще один мужчина расправились с пропавшим 6 сентября 2020 года, - рассказали в комитете.

Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Крыленко. Двое мужчин напали на своего земляка. Пока 23-летний парень держал жертву, второй бил мужчину молотком по голове. Он нанес не менее 12 ударов. Затем они вывезли тело в Кронштадтский район и сбросили его в Финский залив.

Сейчас расследование продолжается. Также следователи разыскивают соучастника убийства.