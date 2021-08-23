4,7 миллиона пассажиров перевез автобус в Пулково по итогам семи месяцев 2021 года

Самым популярным в Петербурге стал автобус до Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автобусный маршрут №39, курсирующий от метро «Московская до аэропорта Пулково, опять стал самым популярным в Петербурге. По итогам семи месяцев нынешнего года, им воспользовались 4,7 миллиона пассажиров.

- Стратегическая линия востребована не только у пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Маршрутом также активно пользуются горожане, посещающие торговые центры и другие объекты Московского района, - отмечает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Учитывая, что аэропорт - лицо города, на 39-й маршрут отправляют самые современные автобусы.

Вторым по пассажиропотоку стал второй маршрут, который идет от проспекта Маршала Жукова до Театральной площади. «Двойка» перевезла за тот же период около четырех миллионов человек.

«Бронзу» взял маршрут № 93 - один из самых протяженных в Петербурге. От Лахтинского разлива до Гражданки перевезено 3,5 миллиона пассажиров.