Специальную «Ласточку» пустят в Рускеалу из-за «Рояля в каньоне»

Ради музыкального фестиваля в Рускеалу запустят "Ласточку". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже традиционно, дополнительная «Ласточка» будет пущена из Петербурга в горный парк Рускеала, где в начале сентября проходит однодневный музыкальный фестиваль. В этот раз он называется романтично и необычно: «Рояль в каньоне».

- Специально для пассажиров, желающих принять участие в проекте «Рояль в каньоне», который пройдет 4 сентября ОАО «РЖД» назначает дополнительный поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Рускеала, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Электричка отправится с Финляндского вокзала в 14:15 и прибудет в Рускеалу в 20:20. Обратно «Ласточка» уйдет в 23:30 того же дня и прибудет в Петербург в 04:15 уже 5 сентября. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

Для молодежи от 10 до 21 года и пассажиров старше 60 лет билеты продаются со скидкой в 30%. Столько же могут сэкономить именинники и трое из сопровождающих. На 20% обойдется обратная поездка при разовом оформлении билетов «туда-обратно».