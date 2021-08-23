Шестилетняя девочка пожаловалась на взрослые игры с 51-летним мужчиной в Петербурге

6-летняя девочка пожаловалась на взрослые игры со взрослым мужчиной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 51-летнего мужчину заподозрили во "взрослых играх" с шестилетней девочкой. Ночью 22 августа 2021 года в полицию из детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что накануне к ним была доставлена малышка. Девочка пожаловалась, что знакомый мужчина, который был в гостях у ее семьи, трогал ее за половые органы.

- Выяснилось, что 21 августа в гостях у семьи девочки был 51-летний житель Ставропольского края, который работает токарем. Девочка рассказала, что мужчина сначала играл с ней, а после начал трогать, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали днем 22 августа у дома 27 по 2-1 Комсомольской улице. Его доставили в следственный комитет, но после отпустили под обязательство о явке.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Уголовное дело пока не возбуждалось.