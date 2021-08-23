Два человека пострадали в драке с перестрелкой в баре в Гатчине

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в кафе в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области произошла драка с перестрелкой. Дело было в ночь на воскресенье, 22 августа 2021 года, в баре, расположенном доме 41 по улице Чкалова. В результате пострадали два человека, один из них попал в больницу с огнестрельными ранениями.

- Между двумя посетителями бара, 36-летним и 39-летним мужчинами, возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В какой-то момент младший достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в сторону своего оппонента, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Из пяти раз мужчина попал дважды: одна пуля в живот, вторая в правую ногу. В итоге 39-летний мужчина был госпитализирован с огнестрельными пулевыми слепыми ранениями живота, левого плеча, предплечья, бедра в состоянии средней тяжести. Стрелявшего также забрали в стационар с ушибом головы, но позже выпустили. После этого его уже забрали в отделение полиции.

Известно, что пистолет принадлежит не стрелку, а совсем другому мужчине. Также ранее он уже трижды был судим за кражи и наркотики. По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.