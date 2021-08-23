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Общество23 августа 2021 15:39

В годовщину начала блокады Ленинграда будет объявлена общегородская минута молчания

Имена жертв войны прочтут вслух на 80 площадках Северной столицы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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8 сентября в Петербурге вспомнят жертв блокады. Фото: vk.com/public166286444

8 сентября в Петербурге вспомнят жертв блокады. Фото: vk.com/public166286444

8 сентября - скорбная и одновременно памятная дата для жителей города на Неве. Именно в этот день 80 лет назад началась блокада Ленинграда, продлившаяся более двух лет. Ее жертвами стали сотни тысяч горожан и их защитников. Память о павших почтут тишиной.

- 8 сентября в 12:00 в Петербурге будет объявлена общегородская минута молчания, - пишет «Петербургский дневник».

А основные мероприятия акции «День памяти» состоятся на 80 площадках по всему городу. Здесь простые петербуржцы будут читать вслух имена тех, кто не смог пережить блокадные годы. Но жертв войны слишком много, чтобы вспомнить их хватило одного дня.

- Блокадные чтения проходят уже четвертый год. За три года из 850 тысяч известных имен названо лишь 60 127, - отмечают организаторы.

Принять участие в акции и прочесть имена вслух может любой желающий.