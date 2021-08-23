Из-за съемок фильма "Воланд" в Петербурге ограничат движение автомобилей до середины сентября

Ряд улиц перекроют в Петербурге из-за съемок фильма "Воланд" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки фильма "Воланд" по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В связи с этим в городе до середины сентября будет ограничено движение автомобилей в разных районах Северной столицы.

- С полуночи 25 августа до 2 часов ночи 26 августа будет закрыт проезд по Биржевой линии и площади Академика Сахарова. С 8 утра 27 августа до полуночи 30 августа прекратится движение по проспекту Луначарского от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе и по двум крайним левым полосам Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к Композиторов, - рассказали в Смольном.

Далее с полуночи 4 сентября до полуночи 6 сентября для съемок будет закрыт проезд по улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улице и улицы Маринеско. А с полуночи 9 сентября до полуночи 12 сентября - по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной улицы.

Ранее "Комсомолка" рассказывала про сюжет новой картины о Воланде.