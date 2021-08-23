Полиция ищет водителя, сбившего двух женщин на трамвайной остановке на Бухарестской улице

Полиция ищет водителя белого "Фольксвагена Поло". Фото: vk.com/spb_today

Петербургские полицейские разыскивают водителя белого «Фольксвагена», который утром 23 августа устроил ДТП с пострадавшими на Бухарестской улице. Поначалу очевидцы сообщали об одной женщине, которую снесла иномарка на трамвайной остановке, но позднее оказалось, что раненных было двое.

- Около 8:30 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома 39 по улице Бухарестской неустановленный водитель управляя автомобилем «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на ограждение у трамвайной остановки. В результате произошедшего две женщины, 51 и 53 лет, ожидавшие трамвай, получили травмы и были госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Виновник аварии с места ДТП сбежал, а машину с вырванным колесом он бросил на дороге. Сейчас ГИБДД выясняет кто был за рулем и ищет владельца «Фольксвагена».