Мужчина получил 11,5 лет тюрьмы за убийство знакомой в Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области местный житель признан виновным в убийстве своей знакомой и хищении ее имущества Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области суд отправил мужчину в тюрьму на 11,5 лет за убийство и кражи. Как сообщили 23 августа 2021 года в следственном комитете, 42-летний житель Бокситогорского района был признан виновным сразу в трех преступлениях.

- В ноябре 2020 года он находился в гостях у своей знакомой. Между ними завязалась ссора. Мужчина взял нож и воткнул его в шею хозяйке квартиры, от чего женщина скончалась, - рассказали в комитете.

После убийства мужчина похитил из квартиры деньги и скрылся. Также в ходе следствия выяснилось, что за несколько дней до убийства он украл мобильный телефон у еще одной женщины.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Приговором Бокситогорского городского суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима