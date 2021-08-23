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Происшествия23 августа 2021 16:13

Корабль опрокинулся набок на Канонерском заводе в Петербурге

Проверку начала транспортная прокуратура
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Канонерском заводе на причальную стенку опрокинулся корабль.

На Канонерском заводе на причальную стенку опрокинулся корабль.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП на причале Канонерского завода Петербурга, где накренилось и легло набок судно «Фантом». По предварительным данным, это произошло во время погрузочных работ.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения мер безопасности при эксплуатации водного транспорта, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники прокуратуры. Сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, что весной 2021 года похожее происшествие, но с куда более печальными последствиями произошло на судостроительном заводе «Пелла» под Петербургом. Тогда жертвами кораблекрушения стали два человека.