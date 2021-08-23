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Здоровье23 августа 2021 16:29

Более 220 человек заболели и 2 умерли от коронавируса в Ленобласти на 23 августа

Заражаемость снижается 4-й день подряд
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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За последние сутки 221 житель Ленобласти заболел коронавирусом

За последние сутки 221 житель Ленобласти заболел коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области четвертый день подряд снижается заболеваемость коронавирусом. Так, на понедельник, 23 августа 2021 года, в регионе зафиксирован 221 новый случай заражения. Это на 1,3 процент меньше, чем днем ранее.

- Также за минувшие сутки выздоровели еще 79 человек. Жертвами инфекции стали два пациента, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирус был выявлен у 61 427 местных жителей, из них полностью побороли болезнь 49 227 человек. Скончались от инфекции 2392 пациентов.

Напомним, что в Петербурге за последние сутки резко упал показатель заболеваемости. Так, на 23 августа зафиксировано всего 691 новых заболевших, что более чем на 50 процентов меньше, чем днем ранее.